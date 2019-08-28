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Kasımpaşa'dan flaş Ricardo Quaresma hamlesi! Görüşmeler başladı

Kasımpaşa'dan flaş Ricardo Quaresma hamlesi! Görüşmeler başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Portekizli yıldız Quaresma ile görüşmelere başladı.

Ligin ilk haftasındaki 3-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından yönetim ile arası iyice açılan Quaresma, yeni takım arayışına geçti.

İstanbul'da kalmak isteyen Quaresma, menajerine bu yönde talimat verdi. Bu gelişme sonrasında Kasımpaşa ile görüşen Portekizli yıldızın menajerinin, kulüp ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan Quaresma transferi için Kasımpaşa'nın önümüzdeki günlerde KAP'a başvurması bekleniyor.

quaresma

Medel'den sonra Quaresma'nın da üstü çizilmişti
Medel'i Bologna'ya gönderen siyah beyazlı yönetim Quaresma ile de yollarını ayırma kararı almış ve futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

"İstenmediğim söylendi"
Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon performansı

35 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 3 asist yapmıştı.

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