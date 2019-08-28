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Beşiktaş'tan sürpriz Gökhan İnler atağı!

Beşiktaş'tan sürpriz Gökhan İnler atağı!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler’i gündemine aldı.

Bir yandan Gonalons, Lemina ve son olarak da Thiago Maia ile görüştüğü belirtilen Beşiktaş bu isimlerden birinin yanı sıra Gökhan İnler'i de kadrosuna katmayı hedefliyor. Medel'in Bologna ile anlaşmaya varması sonucu ''6'' numara pozisyonunda ciddi bir boşluk oluşması ve Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği sisteme uygun bir oyuncu istemesi Gökhan İnler ihtimalini kuvvetlendirdi.

Beşiktaş yönetimi ise Gökhan İnler transferine bir proje gözüyle bakıyor. Medipol Başakşehir'de geride kalan 2 sezonda tek bir antrenman dahi kaçırmayan ve 52 maça çıkan Gökhan İnler'in de gelecek 2-3 sene içerisinde jübilesini Beşiktaş'ta yaptıktan sonra Siyah Beyazlı Kulüpte görev alarak hizmet etmeyi hedeflemesi nedeniyle Siyah Beyazlı Yönetim bu transfere farklı bir açıdan yaklaşıyor. Medipol Başakşehir cephesindeyse son olarak Mehmet Topal'ın da transfer edilmesiyle Gökhan İnler'in ayrılık talebine kulübün zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Abdullah Avcı'nın sistemini ve kulübü biliyor
Beşiktaş'ın Gökhan İnler'i transfer etmek istemesindeki en önemli etkenlerden biri tecrübeli futbolcunun Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği sistemi iyi biliyor olması. Beşiktaşlı taraftarlarla arasında özel bir iletişim bulunan Gökhan İnler'in kulübü iyi tanımasının da transferin gündeme gelmesindeki bir diğer neden olarak görülüyor.

Beşiktaş çarşı içinde vakfın ofisi var
Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen her fırsatta özel günlerde siyah beyazlı kulüple ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam eden Gökhan İnler kurduğu vakfa (İnler Spor ve Eğitim Vakfı) ait ofisini de Beşiktaş taraftarlarının maçlardan önce toplanma yeri olan çarşı içinden kiraladı.

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