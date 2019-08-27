Putin fuarda Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Moskova'da düzenlenen fuarı ziyaret etti. İkili arasındaki dondurma diyaloğu ise gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya günü birlik ziyaret gerçekleştirdi. Moskova'daki fuarı ziyaret eden iki lider birlikte dondurma yedi. İkili arasındaki diyalog ise gülümsetti.

Erdoğan ve Putin, Moskova'da MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda iki lider birlikte dondurma standında dondurma yedi.

Bu sırada hesabı kimin ödeyeceğini soran Erdoğan'a Putin "Siz misafirsiniz tabii ki biz ödeyeceğiz." dedi. Rusya devlet başkanı dondurma tercihini vanilya ve çikolatalıdan yana kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi aromayı seçtiği görüntülerden anlaşılamadı.