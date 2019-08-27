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Manuel Fernandes Beşiktaş'a dönüyor

Manuel Fernandes Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Portekizli 33 yaşındaki eski futbolcusu Manuel Fernandes’le 1+1 yıllığına anlaştı. Son olarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da oynayan Portekizli yıldıza yıllık 1.1 milyon Euro maaş ödenecek.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Manuel Fernandesile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bonservisini elinde bulunduruyordu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fernandes; Benfica, Valencia, Everton gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

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