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Beşiktaş Thiago Maia transferinde son aşamaya geldi

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş Thiago Maia transferinde son aşamaya geldi

Beşiktaş, Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Thiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi.

Siyah-beyazlılar, Lille kulübünden Thiago Maia'yı kiralama konusunda son aşamaya geldi. 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaşan Beşiktaş, futbolcunun kulübü Lille ile de pazarlıkları bitirmek üzere. Orta saha transferi için başka bir isimle daha temas halinde olan siyah-beyazlıların, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda tercih yapacağı öğrenildi.

Avcı 1 orta saha daha talep etti

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Thiago Maia ile birlikte 1 orta saha daha talep ettiği öğrenilirken, gözler tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'e çevrildi. Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakan Gökhan İnler ile hem eski hocası Abdullah Avcı, hem de Siyah-beyazlı yönetim bir görüşme gerçekleştirdi.

Mehmet Topal'ı kadrosuna dahil eden Başakşehir'in de tecrübeli futbolcunun transferinde zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Gökhan İnler, Başakşehir ekibinden bonservisini aldığı takdirde yeniden Beşiktaş forması giyebilecek.

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