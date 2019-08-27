MacBook’lar için yeni bir uçak yasağı daha geldi

Geçtiğimiz günlerde ABD Federal Havacılık İdaresi‘nin bazı MacBook Pro modelleri için uçak yasağı getirmesiyle birlikte yeni bir yasak da Avustralya tarafından geldi. Virgin Avustralya da MacBook yasağı ile karşı karşıya.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Federal Havacılık İdaresi bazı MacBook Pro modelleri ile ilgili bir yasağını açıkladı. Apple’ın aşırı ısınma nedeniyle bazı MacBook Pro modellerini geri çağırmasının ardından, Federal Havacılık İdaresi de yangın riski taşıyan ve geri çağılan MacBook Pro modellerini uçaklara almama kararı aldı.

MacBook kararı

Bugün ise yeni bir MacBook kararı Avustralya’dan geldi. Avustralyalı şirket Virgin, MacBook’lar için tamamen bir yasak getirerek kullanıcıları zor durumda bırakmak istemedi. Fakat artık Retina ekranlı 2015 model 15 inç MacBook Pro’lar sadece el bagajında taşınabilecek.

Yakın zamanda sorunlu modellerin seri numaraları belirlenip ona göre hareket edileceğini de belirten Virgin Avustralya yetkilileri, şu an için herhangi bir patlama riskini göze almamak için tüm MacBook modellerini el bagajında tutma zorunluluğu getirdiler.

Apple’ın da yakın zamanda bu ısınma tedirginlikleri konusunda resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Sorunlu modellerin neredeyse tamamı şirkete geri gönderilerek onarılmış olsa da, bu durum kullanıcılarda istenmeyen bir tedirginlik oluşturdu.