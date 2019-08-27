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TESK Başkanı Bendevi Palandöken balıkçılara çağrıda bulundu

TESK Başkanı Bendevi Palandöken balıkçılara çağrıda bulundu

ESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kaliteli balık için bilinçli avlanmak şart. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, balıkçıların ve balıkçı esnafının yeni av sezonu için gün saydığını belirterek, "Kaliteli balık için bilinçli avlanmak şart. Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde avlanma sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlattı. 

Balıkçılık desteklemesi gereken en önemli sektörlerden biri

Balıkçılığın desteklenmesi gereken en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Palandöken, "Artan maliyetler karşısında desteklenmesi gereken önemli sektörlerden birisi de balıkçılarımız ve balıkçı esnafımız. Onlar balığı ne kadar iyi tutar, muhafaza eder ve satışa uygun hale getirirse vatandaşlarımız da o kadar kaliteli balık yer." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaliteli balık için bilinçli avlanmanın önemine işaret eden Palandöken, "Kaliteli balık için bilinçsiz avlanmanın da önüne geçilmeli.” ifadesini kullandı. 

Balık tüketim miktarı artırılmalı

Palandöken, Türkiye'nin balık tüketiminde dünya sıralamasındaki yerine ve kişi başı tüketim miktarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Kışın çok soğuk geçeceği tahmin edildiğinden hamsi başta olmak üzere palamut, lüfer gibi onlarca çeşit balığın bereketli ve bol olacağını ümit ediyoruz. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tüketimimiz oldukça az. Yıllık kişi başı tüketim ülkemizde 8 kilogram iken Avrupa ülkelerinde bu tüketim 25 kilograma kadar çıkıyor. Tüketimin artması ve özellikle çocuklarımıza haftada 2 gün balık yedirmemiz gerekiyor.” 

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