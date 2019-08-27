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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyum tepkilerine Sezai Temelli'den yorum

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyum tepkilerine Sezai Temelli'den yorum

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirmişlerdi. Gül ve Davutoğlu'nun tepkisi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye soruldu.

Sezai Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım açıklamasını değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun anında refleks göstermesinin önemli olduğunu vurgulayarak "Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma ama refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir, çünkü bu kabul edilebilir olmadığı çok açık şekilde ortada" diye konuştu. Temelli'nin açıklamaları şöyle:

Buna tepki vermek çok önemli

Demokrasi dediğiniz meselenin birinci adımı sandıkla başlıyor. Bir seçme-seçilme hakkıyla başlıyor. Ondan sonra temsiliyet, katılım mekanizmalarını, sürekliliği geliştiriyorsunuz. Bu olmadan başlamıyor. Bu başlangıç. Buna tepki vermek çok önemli. Bu kayyım atamaları siyasetçilere bir turnusol kağıdı sundu.

Demokrat mıyım, değil miyim?

Demokrat mıyım, değil miyim? Bunu sunmuş oldu. Tepkiler veya tepkisizlikler bir yerde bunu gösteriyor. Kayyıma rıza gösteriyorum meselesi aslında bir turnusol kağıdı, test durumuna gelmiş durumda.

Gül ve Davutoğlu'yla görüşecek mi?

Temelli, "Gül ve Davutoğlu ile bu temaslar kapsamında bir görüşme talebiniz oldu mu?" sorusuna "Şu an için yok" diyerek yanıt verdi.

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