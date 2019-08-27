Mansur Yavaş'ın tasarruf genelgesine bakın! Araçlar ve lüks tüketim de var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israf ve tasarruf genelgesi yayınladı. Bundan böyle; Zorunlu olmadıkça ihale olmayacak, işe göre personel alınacak, belediye araçları özel amaçla kullanılmayacak, lüks alım yapılmayacak , gereksiz elektrik kullanılmayacak.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılacağını belirten bir genelde yayımladı. Genelgede ASKİ VE EGO Genel Müdürlükleri de dahil olmak üzere tüm şirketlerde tasarruf tedbirlerinin artırılması istendi.

Yavaş, “Geçmiş yönetimin bıraktığı ciddi borç yükü karşısında bütçe dengelerinin sağlanması için bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi zorunluluğu doğmuştur” dedi.

Bundan böyle;

- Zorunlu olmadıkça ihale olmayacak

- İşe göre personel alınacak

- Belediye araçları özel amaçla kullanılmayacak

- Lüks alım yapılmayacak

- Gereksiz elektrik kullanılmayacak

- Tasarruf kalemleri her ayın ilk haftası rapor edilecek.

Yavaş genelgede, “Belediyemizde mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2019 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur” ifadelerine yer verdi.

Araç kullanımında ve personelde tasarruf önlemleri

Genelgede “İşgücü Tasarrufu Konusunda Alınabilecek Tedbirler” başlıklı bölümde bazı tasarruf tedbirleri şu şekilde sıralandı: