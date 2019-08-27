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Meksika'da balkondan düşen kadının mucizevi kurtuluşu!

Demirören Haber Ajansı
Meksika'da balkondan düşen kadının mucizevi kurtuluşu!

Meksika’da 23 yaşındaki kadın 6. kattaki evinin balkon korkuluklarında bir yoga hareketini yapmaya çalışırken, 24 metre yüksekten yere çakıldı. Olaydan yaralı kurtulan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Meksika’nın Nuevo Leon şehrinde meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, 'diziyle korkulukta denge sağlamaya çalıştığı' yoga hareketini yapmaya çalışırken dengesini yitirdi.

24 metre yükseklikten zemine çakılan kadın, ağır yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının hastaneye kaldırıldığı; bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.

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