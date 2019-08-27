HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile STM protokol imzaladı! Yerli uydu 'LAGARİ' geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile STM protokol imzaladı! Yerli uydu 'LAGARİ' geliyor

Teknoloji alanındaki proje ve ürünleriyle savunma sektöründe önemli bir rol üstlenen STM, yerli uydu teknolojilerinin kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması hususunda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile önemli bir protokole imza attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile önemli bir protokole imza attı. 
İş birliği protokolü kapsamında; Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu olan STM tarafından geliştirilen LAGARİ’nin sağladığı görüntüler, Bakanlık tarım uygulamaları için kullanılacak. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile STM arasında 26 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü; yerli uydu teknolojileri ve savunma sanayi yetkinliklerinin sivil kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımı hususunda önemli bir adım teşkil ediyor. 

TAGEM ve STM arasında iş birliği protokolü

Tarım uygulamalarında savunma teknolojilerinden faydalanılacak 
2020 yılında fırlatılacak olan LAGARİ vasıtasıyla, kamu kurumlarının optik görüntü ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor. Bu kapsamda yapılan ön çalışmaları takiben imzalanan protokol ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu uydu görüntülerinin LAGARİ tarafından sağlanması hususunda işbirliği yapılacak. Bu işbirliği aynı zamanda savunma sanayinde geliştirilen belirli teknolojilerin tarım uygulamalarında kullanılmasına da zemin hazırlıyor. 

Türkiye için önemli bir altyapı kazanımı 

İmza töreninde konuşan STM Genel Müdürü Murat İkinci; “STM olarak teknoloji geliştirme gayretlerimizi ülkemizde daha önce örneği olmayan alanlarda yoğunlaştırıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi öz kaynaklarımızla yerli bir ürün olarak geliştirdiğimiz LAGARİ, sahip olduğu özellikler ile önemli bir altyapı kazanımı sağlıyor. Alçak irtifa yörüngede görev yapacak olan LAGARİ, pek çok farklı alandaki ihtiyaç için maliyet etkin ve yüksek performanslı bir çözüm sunuyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol sayesinde, uydu platformumuzun kamuya hizmet edecek olmasından dolayı gururluyuz. Ülkemiz için fayda sağlayacak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. 

Tarım stratejileri ve AR-GE faaliyetleri adına önem taşıyor 

Milli bir uydu sisteminin ülkemizin faydasına kullanılacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, “Bakanlık olarak tarımsal, ekolojik ve AR-GE faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak için çalışırken yeni teknolojilerle altyapımızı geliştirmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Uydu görüntüleri de bugün özellikle tarım stratejileri ve AR-GE faaliyetleri adına önem taşıyor. STM’nin yerli imkânlarla geliştirdiği milli bir uydu sistemini ülkemizin geleceğine hizmet eden amaçlar doğrultusunda kullanacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Başkan Atay'dan kendinden önceki CHP'li yönetime: Belediyeyi organize soymuşlar
CHP Başkan Atay'dan kendinden önceki CHP'li yönetime: Belediyeyi organize soymuşlar
Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı
Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
ÖNCEKİ HABERLER
KPSS 2019 sonuçları açıklanıyor ÖSYM Halis Aygün duyurdu
KPSS 2019 sonuçları açıklanıyor ÖSYM Halis Aygün duyurdu
Konut alacaklara müjde! Akbank'tan konut kredisi faiz oranında şok indirim
Konut alacaklara müjde! Akbank'tan konut kredisi faiz oranında şok indirim
Uzmanı açıkladı...Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edin
Uzmanı açıkladı...Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edin
Akçakale'de hareketli anlar! Sınır hattında devriye uçuşları başladı
Akçakale'de hareketli anlar! Sınır hattında devriye uçuşları başladı
30 Ağustos resmi tatil mi 2019 cuma günü tatil mi oldu?
30 Ağustos resmi tatil mi 2019 cuma günü tatil mi oldu?
Muratti kaç para oldu güncel sigara fiyatları zam mı geldi?
Muratti kaç para oldu güncel sigara fiyatları zam mı geldi?
Yorumlar 1 yorum