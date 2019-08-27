Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı

Terör örgütü PKK'yı öven söylemleri ile bilinen gazeteci Amberin Zaman, son dönemlerde artan ve sabotaj olduğu anlaşılan orman yangınlarını PKK'nın üstlenmesinin ardından sosyal medya hesabından terör örgütüne sert tepki gösterdi.

Ülkemiz son birkaç haftadır orman yangınları ile boğuşuyor. Bu yangınlar sonucu on binlerce hektar orman alanımız kül oldu.

Öte yandan akciğerlerimiz olarak nitelediğimiz ormanlarımızı terör örgütü PKK'nın çatı altısında, Ateşin Çocukları İnisiyatifi adlı bir grup üstlendi.

Amberin Zaman'dan sert tepki

Geçtiğimiz dönemlerde örgüt elebaşı Öcalan'ı övdüğü ve 'PKK iyi ki var' sözleri nedeniyle tepki çeken gazeteci ve köşe yazarı Amberin Zaman söz konusu duruma sinirlenerek sosyal medya hesabı twitterdan bir paylaşımı alıntılayarak tepkisini sert bir dille gösterdi.

Zaman şunları söyledi;

Aynen. Hem "ekolojik yasam" dan bahset sonra da evrenimize zarar ver. Yuh ki ne yuh! https://t.co/rwvixAmLc2 — Amberin Zaman (@amberinzaman) August 27, 2019

Yangınları üstlendiler

Türkiye’de son zamanlarda sıklıkla meydana gelen orman yangınlarını, PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” isimli örgüt üstlendi. Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen bir internet sitesi üzerinden açıklama yapan terör örgütü, orman yangınlarını kendileri tarafından çıkartıldığını itiraf etti.

Terör örgütünün son 1 buçuk ayda yaktığı ormanların listesi

Zeytin Dalı'nı hazmedemediler

Terör örgütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan bildiride orman yangınlarına gerekçe olarak HDP'li 3 ile atanan kayyum atamalarını ve Zeytin Dalı Harekatını gerekçe gösterdi.