HABER /  MEDYA

Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı

Fatih Uğur fatih@internethaber.com
Amberin Zaman bu kez şaşırttı! PKK'ya çok fena kızdı

Terör örgütü PKK'yı öven söylemleri ile bilinen gazeteci Amberin Zaman, son dönemlerde artan ve sabotaj olduğu anlaşılan orman yangınlarını PKK'nın üstlenmesinin ardından sosyal medya hesabından terör örgütüne sert tepki gösterdi.

Ülkemiz son birkaç haftadır orman yangınları ile boğuşuyor. Bu yangınlar sonucu on binlerce hektar orman alanımız kül oldu.

Öte yandan akciğerlerimiz olarak nitelediğimiz ormanlarımızı terör örgütü PKK'nın çatı altısında, Ateşin Çocukları İnisiyatifi adlı bir grup üstlendi.

Amberin Zaman'dan sert tepki

Geçtiğimiz dönemlerde örgüt elebaşı Öcalan'ı övdüğü ve 'PKK iyi ki var' sözleri nedeniyle tepki çeken gazeteci ve köşe yazarı Amberin Zaman söz konusu duruma sinirlenerek sosyal medya hesabı twitterdan bir paylaşımı alıntılayarak tepkisini sert bir dille gösterdi.

Zaman şunları söyledi;

Yangınları üstlendiler

Türkiye’de son zamanlarda sıklıkla meydana gelen orman yangınlarını, PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” isimli örgüt üstlendi. Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen bir internet sitesi üzerinden açıklama yapan terör örgütü, orman yangınlarını kendileri tarafından çıkartıldığını itiraf etti. 

Terör örgütünün son 1 buçuk ayda yaktığı ormanların listesi

Zeytin Dalı'nı hazmedemediler

Terör örgütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan bildiride orman yangınlarına gerekçe olarak HDP'li 3 ile atanan kayyum atamalarını ve Zeytin Dalı Harekatını gerekçe gösterdi.

İlgili Haberler
Orman yangınları 9 bin kişiyi yerinden etti 'Benzeri görülmemiş bir çevre trajedisi' Yıldız Tilbe orman yangınlarına sessiz kalamadı! Twitter'dan isyan etti İzmir Seferihisar'da yangın nedeniyle mahalle boşaltıldı Milas ve Bornova'da orman yangını! Pakdemirli'den açıklama geldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir darbe daha Beyaz TV'den tekrar kovuldu
Foto Galeri Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir darbe daha Beyaz TV'den tekrar kovuldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Ekrem İmamoğlu doğruladı bugün İstanbul'da karara bağlanacak olan zamlar
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Sezai Temelli'den kayyımlara sert tepki: Rüşvetin belgesi olurmuş
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: Bir buçuk ay oldu hala yanıt yok
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Hilal Kaplan'dan Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! Konuşmazsan adam değilsin!
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
Fenerbahçe'de Ben Arfa bombası! Teklif yapıldı haber bekleniyor...
ÖNCEKİ HABERLER
Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim
Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim
Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı
Fenerbahçelileri çıldırtıyordu! Emenike futbola geri döndü işte yeni takımı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü 2019
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü 2019
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!
Malatya'da korkunç kaza TIR devrildi!
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu MEB yeni yönetmelik
Öz yeğeniyle cinsel ilişki yaşamıştı Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı
Öz yeğeniyle cinsel ilişki yaşamıştı Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ortaya çıktı
Yorumlar 6 yorum