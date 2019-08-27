Fransız haber ajansı AFP duyurdu! PKK Türkiye sınırından çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da önemli temaslarda bulunurken Suriye sınırından bir son dakika haberi geldi. PKK/YPG Türkiye sınırından çekiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, terör örgütü PKK/YPG, "güvenli bölge" anlaşmasını uygulamak için militanlarını Türkiye sınırından çekmeye başladıklarını duyurdu.

YPG güçleri çekildi

Güvenli Bölge’nin ilk aşaması kapsamında 88 kilometrelik bölgede terör örgütü YPG ve DSG'ye ait güçler, ağır silahları ile birlikte iç bölgelere doğru geri çekildi.

Kurulan Müşterek Harekat Merkezi geçtiğimiz günlerde faaliyetlere başladı

Türkiye ile ABD arasında sağlanan mütabakat çerçevesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine başlamış, birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti.

Ağır silahlar sınırdan 20 kilometre uzaklaştırılacak

Güvenli bölge planı kapsamında YPG ve DSG’nin kent merkezlerinden çekilerek ağır silahlarını sınırdan 20 kilometre uzaklaştırması kararlaştırılmıştı.

Türk-ABD ortak devriyeleri denetim yapacak

Bu kapsamda, derinliği 5 ile 14 kilometre olması öngörülen plan doğrultusunda bu bölgede Türk-ABD ortak devriyeleri denetim yapacak ancak devriyeler kent merkezlerine girmeyecek.

Askeri helikopterler konuşlandı

Akçakale'de iki gündür devriye yapmayan askeri helikopterler yeniden ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı. İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise gün içerisinde yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin 30-40 kilometrelik derinlik ısrarının amacı

Türkiye 30-40 kilometrelik derinlik ısrarında başlıca neden olarak terör koridorunun kesilmesi amacını güdüyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile terör koridorunun bölen Türkiye, Kuzey Suriye'de de tıpkı El Bab ve Cerablus gibi 30-40 kilometre derinliğe inen bir bölge istiyor.

Sınıra yakın ilçelere defalarca taciz ateşi açıldı

Kuzey Suriye sınırında Suruç, Akçakale, Ceylanpınar gibi daha önce taciz atışları ve roket, havan topu mermisi gibi tehditlerle birçok kez karşı karşıya kalan sınır illerinin güvenliği için YPG'nin 30-40 kilometre güneye çekilmesi gerektiği öne sürülüyor.

4 milyon Suriyelinin geri dönmesi için ortam hazırlanıyor

Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ağırlaması ve mültecilerin dönüşü için uygun ortam sağlanması bir diğer hedef. Mültecilerin dönüşü için uygun derinliğin 30-40 kilometre olduğunu söyleyen Türkiye, Cerablus ve Afrin örneklerini hatırlatıyor. Mültecilerin dönüşü ile buranın barış koridoru olacağı vurgusunu yapıyor.