Erdoğan MAKS-2019 fuarında! Putin ile birlikte son dakika açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MAKS-2019 fuarına katıldı. Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmi hedefimiz ise 100 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

MAKS-2019 fuarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdoğan ile Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Projelerimizi görme fırsatı bulacaksınız"

-Putin: Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülke katılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti de bu yılki fuarımızın ana partneri. Fuarda geliştirdiğimiz en yeni projelerimizi görme fırsatı bulacaksınız.

"Teknofest de 550 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamıştır"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: MAKS-2019 fuarının açılışına katılmaktan ve aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyorum. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Teknofest de 550 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamıştır. 17-22 Eylül'de gerçekleşecek etkinliğimize de 1 milyon katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını da fuarımıza beklediğimizi söylemek istiyorum. "İstikbal göklerdedir" parolasıyla son dönemlerde havacılık alanında önemli işlere imza atıyoruz.

"İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını da açtık"

THY küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birine sahip. Havalimanlarımız da Avrupa'da en çok yolcu ağırlayan havalimanları arasında yer almaktadır. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını da açtık. Temennimiz odur ki tam olarak açıldığında yıllık 200 milyonluk bir yolcu gelecektir.

5. nesil milli uçak projesi

-Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi ülke konumuna geliyoruz. İnsanlı ve insansız hava araçları konusunda da kısa sürede önemli yol aldık. 5. nesil milli uçak projemiz de gözbebeğimiz durumundadır.

Rus turistler

-Rus turist sayısında da rekor kırıyoruz. Bu yıl ayrıca 6 milyon Rus turistin ülkemizde ağırlamayı bekliyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz ise 100 milyar dolar.