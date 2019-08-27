 Fatih Altaylı'dan Bülent Emrah Parlak'a tepki! Ne dini var ne imanı

Emine Bulut cinayeti ve kadına şiddet konusunda dini suçlayan oyuncu Bülent Emrah Parlak'a Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Altaylı ''mesele bu kadar sığ ve basit değil. Bu canavarlığın ne sağı var ne solu, ne dini var ne imanı” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak geçen günlerde Abdurrahman Dilipak'ın "Emine Bulut olayında hepimiz suçluyuz" sözlerine "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" yanıtını vermişti.

Parlak'ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da olayı köşesine taşıdı. Bugünkü yazısında Parlak’ın kadın cinayetlerinden dolayı İslam’ı suçladığı skandal paylaşımına değinen Altaylı, Parlak'ın olayı dinciliğe ve sağcılığa bağlamasını sığ ve basit olarak yorumlayarak şunları yazdı;

Mesele bu kadar sığ ve basit değil

Emrah Parlak, kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti “dinciliğe ve sağcılığa” bağlamış. Ne dinciyim ne de sağcı. Ama meselenin bu kadar sığ ve basit olmadığını da biliyorum.Kadına şiddetin ne siyasi görüşle ne inançla alakası var.

Dinle uzak yakın alakası olmayan pek çok ailede şiddet var

Dinle uzak yakın alakası olmayan pek çok ailede kadına şiddet uygulandığını duyuyoruz, görüyoruz. Pek çok sol görüşlü kişinin, ki bunlar arasında çok ünlü isimlerin de olduğunu biliyoruz, kadına şiddet konusunda berbat bir geçmişe ve hatta geleceğe sahip olduğunu da çok duyduk, çok işittik.

Bu canavarlığın ne sağı var ne solu, ne dini var ne imanı

Hatta şunu bile söylemem mümkün. Yüksek eğitim ve yüksek gelir gruplarında kadına şiddet az değil fakat bu gruplarda bu şiddet daha fazla örtbas ediliyor. Kadınlar bazen “O bile şiddet görüyorsa benim görmem normaldir” denmesin diye ama genelde “utandıkları” için bu şiddeti gizlemeyi tercih ediyorlar. Ama Emrah Parlak bilsin ki, bu canavarlığın ne sağı var ne solu, ne dini var ne imanı.”

Bugün hangi yazar ne yazdı?