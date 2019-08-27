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Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Sakarya'da terörle ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşmada suç işlediğini iddia eden Demokrat Partili Hüseyin Avni Sipahi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Sipahi, Davutoğlu hakkında 'suçu bildirmeme' suçunu düzenleyen TCK’nın 278. maddesi kapsamında kovuşturma yapılmasını istedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Davutoğlu’nun 2014-2016 yılları arasında başbakanlık yaptığını, bir dönem Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde söz ve yetki sahibi olduğunu hatırlatan Sipahi, Davutoğlu’nun 23 Ağustos 2019 günü basında bazı açıklamalarının yer aldığını, AK Parti'nin ilk kez Meclis'te çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

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