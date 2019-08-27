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Ali Babacan cephesinden bomba açıklama! Hedefimiz Erdoğan'ı devirmek değil

Ali Babacan cephesinden bomba açıklama! Hedefimiz Erdoğan'ı devirmek değil

Uzun zamandır konuşulan ve eylül ayında yeni partiyi ilan edeceği belirtilen Ali Babacan'ın ekibindeki isimlerden biri Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ye çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Ali Babacan’ın ekibinden bir isimle konuştuğunu söyledi. Sarıkaya, 'Erdoğan’ı yıkma hareketi’ gibi görünmekten rahatsızlık duyduklarını belirten etkin ismin “Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek değil” dediğini aktardı.

Liyakat ve dürüstlük ilkelerine dikkat ediyorlar

Babacan ve ekibinin liyakat ve dürüstlük ilkelerine dikkat ettiğini vurgulayan Sarıkaya, “Dolayısıyla hangi partiden geldiği veya hangi kökene dayandığından daha çok, kim hangi işi daha iyi yapar arayışına odaklı bir ekip oluşturma süreci yaşanıyor” dedi. Sarıkaya’nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Hedefimiz Erdoğan'ı devirmek değil

Muhalif hareket gibi görünmek yerine, çözüm üreten ve öneren siyasi yapılanmaya çalışılıyor. Ekibin içinde yer alan etkin isim de sohbetimizde Erdoğan'ı yıkma hareket gibi görünmekten rahatsızlık duyduklarını belirtip ekledi. ''Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan dahil, hiçbir siyasi partinin liderin devirmek veya siyasal ömrünü uzatmak değil, ilkeler çevresinde hizmet odaklı bir araya gelmiş kadrolarla iktidar olmak düsturuyla hareket…'' Bunun için seçmenle ilişkilerinin kim daha iyi hizmet getirir ilkesine dayanacağına vurgu yapılıyor.

Türkiye’nin yarısında örgütlenmesini tamamlamış

Şu kadarını söylemeliyim ki ne Davutoğlu ne de Babacan ekibi kendilerini sandık dışında koyacak bugünden yarına bir seçim beklemiyor. Seçime 6 ay kalana kadar Türkiye’nin yarısında örgütlenmesini tamamlamış olmanın yeteceğine işaret ederek, bunun için de zamanları olduğunu bildiriyor.

Zaman yerine kadroya oynuyor

Dolayısıyla zaman yerine kadroya oynuyor…Bu aşamada bir noktanın altı daha çiziliyor; bugün ilk fitilin ateşlenmesini sağlayan, Ali Babacan’ı parti kurmaya ikna eden Beşir Atalay başta olmak üzere birçok ismin kuruluştan sonra geri plana çekilip aktif politikanın içinde bulunmayacakları da belirtiliyor. Bütün bunlar da en az 4 ay daha yeni parti kurulmasına ilişkin gelişmeleri konuşacağımız anlamına geliyor”

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