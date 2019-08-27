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Kayyumdan hediye mi aldı? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt

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Kayyumdan hediye mi aldı? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt

MARDİN Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın kendisine gümüş mücevherat hediye ettiği iddialarını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben hediye falan almadım. Almam... Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil..." dedi.

Eski Vali Mustafa Yaman’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Soylu ile eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu bazı bakanlara hediye aldığı ve bunları kayıtlara geçirdiği iddiası gündem olmuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddiaya ilişkin Ahmet Hakan'a açıklama yaptı. Mardin kayyumundan hediye aldığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan Süleyman Soylu şunları söyledi:

Masraflar bakana yazılır

-Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural... Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar... Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.

Ben böyle bir hediye almam

-Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil... O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura!

Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam... Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil..."

O fotoğrafın gerçek hikayesi

Soylu, Mardin Kayyımı ile bir mağazada alışveriş yaparken çekildiği yönünde basında yer alan görsellerle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
-"Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık... Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz... Esnaf bize tespih gösteriyor. 'Bakın bizim böyle tespihlerimiz var' diye... Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım".

Mardin kayyumu hediye iddiası neydi?

DW'den Tunca Öğreten'in, yayımladığı söz konusu belgelerde, eski Vali Yaman'ın ziyarete gelen bakan ve bürokratlar için yüz binlerce liralık ziyafetler verdiği, lüks araçlar kiraladığı öne sürüldü. 

Yayınlanan belgelerde 3 Mayıs 2017’de Erdoğan için 136 bin 946 lira 73 kuruşluk, Bakan Soylu için de aynı firmadan 39 bin 883 lira 45 kuruşluk hediye gümüş mücevherat alındığı iddiası vardı. 

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