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İOS 12.4.1 Yayınlandı! İşte detaylar

İOS 12.4.1 Yayınlandı! İşte detaylar

Teknoloji devi Apple, dün gece İOS 12.4.1 sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, Apple'ın başını ağrıtan güvenlik açığını kapatıyor

Apple eylül ayında iPhone 11 serisini tanıttıktan sonra, iOS 13 sürümünü mobil cihazları ile buluşturmak için çalışmalarına devam ederken, iOS 12.4.1 sürümünü yayınladı. Dün gece yayınlanan güncellemeyi indirmek için telefonunuzun ayarlar kısmından genele tıklayıp yazılım güncelleme menüsünden ulaşabilirsiniz.

iOS 12.4.1 ile kullanıcılara sunulan herhangi bir yenilik bulunmuyor.

Apple, tüm yenilikleri önümüzdeki ay tanıtacağı iOS 13 sürümüne saklarken, yeni sürüm ile güvenlik açıklarını gidermeye çalışıyor.

Apple İOS 12.4.1 sürümü ile Jailbreak açığını kapattığını bildiriyor.

İşte iOS 12.4 güncellemesini alan iPhone ve iPad modelleri:

– iPhone XS
– iPhone XS Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone SE
– iPhone 5s
– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil
– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil
– 10.5 inç iPad Pro
– 9.7 inç iPad Pro
– iPad Air 2
– iPad Air
– iPad 5th generation
– iPad mini 4
– iPad mini 3
– iPad mini 2
– iPod touch – 6. nesil

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