L&M kaç para oldu güncel sigara fiyatları zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi kaç para oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Sosyal medyada dolaşan sigaraya 5 lira zam yapıldı iddiası doğru mu? Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Peki L&M sigara kaç para oldu güncel fiyatı

Sigaraya zam mı geldi 2019 güncel sigara fiyat listesi araştırmaları sosyal medyada dolaşan bir iddia sonrasında vatandaşlar tarafından aranmaya başladı. Peki en düşük paketi 12 lira olan sigaraya 23Ağustos Cuma gününden sonra yeniden zam geldi mi? Marlboro, Parlıament, Winston, Muratti, Lark, L&M sigara fiyatları kaç pata oldu pmkatif güncel sigara fiyatları haberimizde.

"Sigara fiyatları arttı mı?" sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Sigara zam haberleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.

15 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı.

Sigara fiyatları arttı mı?

15 Ağustos perşembe günü itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı.

Böylece paket başına alınan asgari maktu vergi tutarının 7.8 liraya yükseldiği anlamına geliyor. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ:

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar dendi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Asgari maktu vergi nedir?

Yükümlülerden, genellikle eşit miktarlarda alınan vergilere verilen isimdir. Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

SİGARAYA YENİDEN ZAM VAR MI?

Zam olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış bulunmuyor. Ancak, firmaların genellikle zam yaptığı 1 Eylül tarihinde zam olabileceği iddiaları devam ediyor.

SİGARA FİYATLARI LİSTESİ (YENİ)

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

SAMSUN 14.00 TL

SAMSUN 216 14.00 TL

MALTEPE 14.00 TL

MURATTI 16.00 TL

MURATTI BLU 15.00 TL

LARK 15.00 TL

LARK RESERVE 14.50 TL

SAMSUN 14.00 TL

SAMSUN 216 14.00 TL

MALTEPE 14.00 TL

MURATTI 16.00 TL

MURATTI BLU 15.00 TL

LARK 15.00 TL

LARK RESERVE 14.50 TL

Sigarayı bırakmanın yolları neler?

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin.

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla, "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde, "Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın.