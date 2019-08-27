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Abdülkadir Selvi olay iddiayı yazdı 2'si kadın 5 KCK'lı...

Abdülkadir Selvi olay iddiayı yazdı 2'si kadın 5 KCK'lı...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'li bir belediyede başkanın sekreterin odasına gönderildiğini ve KCK’nın belediye başkanı yerine e-imzayı attığını yazdı.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile HDP'li 3 belediyeye kayyım atanması sonrası başlayan tartışma sürüyor. Suçlanan HDP'li belediyelerle ilgili bir iddiayı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde paylaştı.

HDP’li bir belediyede belediye başkanının sekreterinin kullandığı odanın boşaltıldığını ve oraya belediye başkanının geçtiğini yazan Selvi, başkanın makamına ise 2’si kadın 5 KCK’lı yerleştiğini aktardı.

Başkanların e-imzası Kandil'den mi?

Kayyım atanan yerlerde belediye başkanlarının elektronik imzasının KCK tarafından kullanıldığı yönünde bir iddia olduğunu belirten Selvi, şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmiş başkanların resmi kurumlarla yazışmaları ve günlük rutinleri imzaladıkları, ancak akçeli işlere ve bürokrat atamalara KCK’nın karar verdiği yönünde. Trilyonluk hakedişler ve belediyeye alınacak personel ve atanacak bürokratların evrakları altındaki elektronik imzaların KCK tarafından atıldığı söyleniyor. Belediye başkanı çalışacağı daire başkanının atamasına karar veriyor, atamanın altına Kandil imza atıyor. Böyle bir demokrasi olmaz... Seçimle gelenler seçimle gitmeli ama Diyarbakır, Van ya da Mardin halkı Kandil’i mi seçti ki başkanlar yerine e-imzayı KCK atıyor?"

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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