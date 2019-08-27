İngiliz düşünce kuruluşundan çarpıcı rapor! NATO tehlikede! Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı

Yönetiminde İngiltere Kraliyet ailesi ve eski CIA direktörünün olduğu dünyanın en köklü düşünce kuruluşlarından RUSI, Türkiye'ye haksızlık yapıldığını belirtip ABD ve NATO'yu uyardı: Türkiye'ye artık destek verilmeli. Aksi halde NATO için ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

İngiltere Kraliyet emriyle 1831'de kurulan İngiltere'nin en büyük düşünce kuruluşu RUSI (Royal United Services Institute) yayımladıkları raporla ABD ve NATO'yu Türkiye'nin önemi ve gücü hakkında uyardı. Türkiye'nin eski Varşova Paktı sınırında bulunmasının yanı sıra Ortadoğu'ya geçiş için de kritik öneme sahip olduğu vurgulanan yazıda bir yandan Rusya'nın diğer yandan da Çin'in durdurulması için büyük öneme sahip olduğu, her iki ülkenin de önündeki en büyük coğrafi bariyer olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin hakkı yeniliyor

Türkiye'de çok sayıda stratejik NATO tesisi, askeri üssünün bulunduğu ve ortak çok sayıda tatbikat yapıldığı da ifade edildi. ABD’den sonra pakt içindeki en büyük askeri güç olan Türkiye'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği ancak en az takdir edilen ülke olarak hakkının yenildiğinin altı çizildi.

Eleştirmeyin takdir edin

Raporda, Türkiye izin vermeden NATO'nun Karadeniz'de operasyon yapabilmesinin imkansız olduğunun altı çizildi. Milyonlarca mülteciyi alan Türkiye'nin bu konuda da takdir görmediği ifade edilirken ABD ve Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek hiçbir yere varamayacakları vurgulandı. Dünyanın büyük güçlerin mücadelesi dönemine yeniden girdiği, Türkiye'nin ekonomik, politik ve askeri alanda hızla büyüdüğü ve uluslararası politikanın eleştiriyle çalışmadığı ifade edildi.

F-35 konusunda da haksızlık yapıldı

Türkiye'nin S-400 füzeleri alması karşısında ABD'nin F-35 programından çıkarılması noktasında da haksızlığa uğradığı yazının ana vurgularından birisi. Makalede Türkiye'nin S-400 füzelerini almadan önce ABD'nin Patriotfüze sistemi için çok sayıda satın alma alternatifi ortaya koyduğu ancak bu taleplerin kabul edilmediği ve mecburen S-400'e yöneldiği ifade edilerek Türkiye'nin haklı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin ekonomik olarak toparlanmasının tüm NATO üyesi ülkelerce desteklenmesi aksi takdirde tüm NATO üyesi ülkelerin bundan etkileneceği ifade edilerek NATO uyarıldı.

Kaynak: Akşam