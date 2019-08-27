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Araplardan açıklama! Beşar Esad'la görüşecekler mi?

Araplardan açıklama! Beşar Esad'la görüşecekler mi?

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, Suriye ile yeniden ilişki kurulmasının, Arap ülkelerinin ortaklaşa alacağı bir karar olduğunu söyledi.

Moro, "Biz, Arap Birliği bünyesinde yer alan bir devletiz ve bu birlikle ortak politikalarımız var, bunların dışına çıkmamız söz konusu değil" dedi.Moro, başkent Tunus'un kuzeyindeki El-Mersa kasabasındaki evinde bir grup gençle bir araya geldi.

Suriye ile yeniden ilişki kurulması konusunda yöneltilen bir soruya Moro, "Biz, Arap Birliği bünyesinde yer alan bir devletiz ve bu birlikle ortak politikalarımız var, bunların dışına çıkmamız söz konusu değil."şeklinde yanıt verdi. 

Suriye'deki kriz oldukça karmaşık

Suriye'yle ilgili herhangi bir tavır değişikliğinin, Arap Birliği ülkelerinin ortaklaşa alması gereken bir karar olduğunu vurgulayan Moro, uluslararası çıkarların kesiştiği bir ülke olarak Suriye'deki krizin oldukça karmaşık olduğunu belirtti.  

Arap Birliği, Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de Şubat 2012'de Tunus'taki Suriye büyükelçisinin sınır dışı edilmesine karar vermişti.

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