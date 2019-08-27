Av yasağı 1 Eylül'de bitiyor! Balık tezgahlarında ucuzluk göründü

Ağlarını tamir eden, teknelerine bakım yapan balıkçılar av yasağının kalkacağı 1 Eylül’ü bekliyor. Balıkçılar av sezonu ile beraber balık fiyatlarında önemli oranda düşüş yaşanacağını belirterek, sezonun bereketli geçeceği görüşünde.

Balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor. 1 Eylül’de gırgırla, 15 Eylül’da ise trolle avlananlar ‘Vira Bismillah’ diyecek. Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritin bu yıl bol olacağını, yasak bittiğinde fiyatların yarı yarıya düşeceğini söylediler. Geçen dönem olduğu gibi bu sezon de özellikle hamsi, çinekop ve istavritte bolluk beklediklerini söyleyen Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi balıkçıların büyük beklenti içine girdiğini söyledi.

Bereketli bir sezon

Balıkçı Tuncay Dinç ise “Yasak bittiğinde fiyatlarda da düşüş olacaktır. 20-25 lira aralığında satılan sardalyanın 15-20 liraya düşer”dedi.Balıkçılardan Melih Kayıkçı da “Sezonun açılışı palamutla başlar, sarıkanat, lüfer, istavrit ve tekir gibi balıklarla devam eder. Fiyatlarda düşme olur. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik, umarım bu sezon da bereketli bir sezon olur” dedi.

Balıkçıların ağı Amasyalı kadınlardan

Amasya’nın Suluova ilçesinde çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşan bir tesiste üretilen balık ağları, birçok şehre gönderiliyor. Çin’den getirilip satılan balık ağlarını tamir ederek işi öğrenen Suluovalı 4 kadın, 2013 yılında bir girişimcinin kendileriyle temasa geçmesinin ardından kurduğu balık ağı üretim tesisinde çalışmaya başladı. Bir makineyle üretime başlanan tesiste çalışan sayısı 16’sı kadın olmak üzere 20’ye, makine sayısı da 10’a yükseldi. Tesiste ayda ortalama 3 bin balık ağı üretilip piyasaya sunuluyor. Firma yetkilisi Çiğdem Koçer “Balık ağı daha önce Çin’den geldiği için sipariş verilip gelmesi 5-6 ayı buluyordu. Şimdi sipariş bize geldiği andan itibaren 15-20 günde üretimi bitirip teslim edebiliyoruz” dedi. İşlenen ağları İstanbul’a gönderdiklerini ve Türkiye geneline dağıtım yapıldığını dile getiren Koçer, “İhracat yaparak ülkemizi marka haline getirmek, bizim için paha biçilemez bir gurur olacak” dedi.