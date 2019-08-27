HABER /  YEREL

İstanbul Sancaktepe'de bankaya EYP’li saldırı!

İstanbul Sancaktepe'de bankaya EYP’li saldırı!

İstanbul Sancaktepe'de özel bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP)atıldı. Saldırıda ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnönü Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu bölüme yüzü kapalı ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda klima ünite alanında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesinin çevresini güvenlik şeridine çeken polis ekipleri, burada bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma açan polis, saldırgan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
'Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarının ardından resmi açıklama
'Sigaraya 5 lira zam geldi' iddialarının ardından resmi açıklama
İsrailli bakandan küstah Türkiye tweeti
İsrailli bakandan küstah Türkiye tweeti
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Japonya bir kız erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti
Japonya bir kız erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti
Adana'da dikkat çeken DAEŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var
Adana'da dikkat çeken DAEŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Ama kıskıvrak yakalandılar
Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! Ama kıskıvrak yakalandılar
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Bursa'da bir adam fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı
Mehmet Topal resmen Başakşehir'de
Mehmet Topal resmen Başakşehir'de
Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti
Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti
Yorumlar