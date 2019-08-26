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Amca tacizi mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul Kartal'da öz amcası tarafından tacize uğradığını iddia eden genç kız sokağa çıkıp yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalleliyi polis güçlükle sakinleştirdi.

KARTAL’da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğrayan genç kız, evden kaçarak kendini sokağa attı. Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi. 

Mahalleli sokağa döküldü

Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti. Yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından darp edilen amca, bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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