Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Gaziantep'te kapandı. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında bozguna uğrayan Gazişehir Gaziantep, evinde Rize'ye kaybeden Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gazişehir, 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gençlerbirliği ise bu haftayı da boş geçti.

Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan maçta Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

9. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Twumasi'nin ara pasında ceza sahasının solundan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunda kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.

10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde dokunamayan Sio, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

15. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından savunmadan seken topu bir anda önünde bulan Sio'nun şutunda kaleci Günay parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Gençlerbirilği'nin savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini düşürünce kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

32. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımının Süper Lig'deki ilk golünü attı: 1-0.

33. dakikada Güray'ın Polomat tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken yardımcı hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR incelemesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi ve Polomat'ı da kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 40. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını kullanan Kayode, takımını maçta 2-0 öne geçirdi.

Gazişehir Gaziantep maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

56. dakikada aut çizgisine yakın bir noktadan frikik kullanan Güray, doğrudan kaleye vurduğu topu kaleci Diallo'nun üstünden ağlarla buluşturdu: 3-0.

68. dakikada Berişbek'in verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat, meşin yuvarlağı, gelişine vurarak ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 3-1.

71. dakikada Pawlowski'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Oğuz Ceylan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı yeniden üçe çıkardı. 4-1.

Müsabakayı Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.

Gazişehir Gaziantep: 4 - Gençlerbirliği 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Junior, Djilobodji (Dk. 46 Chipsah), Güray Vural (Dk. 58 Pawlowski), Tetteh, Diarra (Dk. 75 Gökhan Alsan), Twumasi, Kayode

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Baiano, Candeias, Sessegnon (Dk. 76 Soner Dikmen), Nadir Çiftçi (Dk. 54 Berişbek), Sio (Dk. 45+2 Halil İbrahim Pehlivan)

Goller: Dk. 32 ve Dk. 40 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 56 Güray Vural, Dk. 71 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 68 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 39 Polomat (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 40 Toure (Gençlerbirliği), Dk. 45+3 Djilobodji (Gazişehir Gaziantep)