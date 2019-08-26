HABER /  SPOR

Kuzey Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan istifa etti

Kuzey Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan istifa etti

Kuzey Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'yi çalıştıran Ümit Karan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ümit Karan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 sene önce başlamış olduğum görevimden istifa ediyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir ki kaybetmeyi hiç sevmeyen, hırslı hep bir adım ötesini düşünen bir yapım vardır. Geçen sene küme düşme potasından aldığım Shkupi takımını Avrupa Ligi'ne taşıdık ekip olarak. Gönül isterdi ki Avrupa kupalarında bir adım daha öne gidelim. Sonuç olarak bugün itibariyle kulübün ve yönetimin önünü açmak adına Shkupi kulübündeki görevimi kendi isteğimle sonlandırıyorum. Tüm süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, her zaman yanımızda olan taraftara iyi ve kötü günde tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun"

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Quaresma Başakşehir'le anlaşmak üzere
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu
Foto Galeri Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Konyaspor maçı yorumu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar
İsmail Saymaz ile canlı yayına çıkan Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklamalar
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG otogaza zam
Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri vergi ödemiyor mu? İddia olay oldu işte gerçek
Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri vergi ödemiyor mu? İddia olay oldu işte gerçek
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'den önemli görüşme! CHP ve HDP'den açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'den önemli görüşme! CHP ve HDP'den açıklama
Ankara'da deprem olacak mı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı
Ankara'da deprem olacak mı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı
Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız
Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Dicle ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman: Bizim görmemiz gereken Galatasaray'ın gücüdür
Karaman: Bizim görmemiz gereken Galatasaray'ın gücüdür
Beşiktaş Southampton'da düşünülmeyen Mario Lemina'yı kadroya katacak
Beşiktaş Southampton'da düşünülmeyen Mario Lemina'yı kadroya katacak
Cuma günü tatil mi cuma günü ne tatili var 2019 resmi tatilleri
Cuma günü tatil mi cuma günü ne tatili var 2019 resmi tatilleri
Vakıfbank Dinamo Moskavo'da forma giyen Maja Ognjenovic'i transfer etti
Vakıfbank Dinamo Moskavo'da forma giyen Maja Ognjenovic'i transfer etti
Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı
Kastamonu'da açık alanda 'alkol' yasağı kararı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 13 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 13 personel alacak
Yorumlar