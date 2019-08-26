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Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk ölen annesine küfür eden kuzenini öldürmüş

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk ölen annesine küfür eden kuzenini öldürmüş

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 gün önce dere kenarında başının arkasından vurulmuş bulunan İlhan Karayaka'nın (21), amcasının oğlu M.C.K. (16) tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.C.K.'nin Karayaka'yı ölen annesine küfrettiği için vurduğunu söyledi.

Kısa süre önce askerliğini yapıp, Pamukova'daki ailesinin yanına dönen İlhan Karayaka, 20 Ağustos günü kayboldu. Hakkında arama çalışması başlatılan Karayaka'nın, iki gün önce, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dua Sokak'a 500 metre uzaktalıktaki dere kenarında, cansız bedeni bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, Karayaka'nın başının arkasından tabancayla tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. 

Amca oğlu gözaltına alındı

Cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştıkları şüphesiyle Karayaka'nın amcası F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. (19), O.T.'yi (16) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasının ardından Karayaka'nın M.C.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Ölen annesine küfür etmiş

M.C.K.'nın ifadesinde, olayı itiraf ettiği, Karayaka'nın 5 ay önce trafik kazasında ölen annesine sürekli küfür ettiği, kendisini uyarmasına rağmen bu tavrından vazgeçmediği için kuzenini yanındaki ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra olayı babası F.K'ya anlattığı ve olay yerine gidip boş kovanı alarak suç aleti tabancayı sakladığını söylediği öğrenildi.

Jandarmada ifadeleri tamamlanan öz amca F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. ve O.T.'yi Pamukova adliyesine sevk etti.

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