CHP'li Başkan'dan itiraf: HDP kardeş partimizdir

Mardin, Van ve Diyarbakır belediyelerine kayyum atanmasının ardından Gebze'de düzenlenen programda konuşan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “HDP kardeş partimizdir” diyerek büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasının ardından HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında yapılan basın açıklamasına katılan CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptığı konuşmada, HDP’nin kardeş partilerini olduğunu dile getirdi.

Yılmaz açıklamasında, “HDP demokratik bir tavır içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni yerel seçimlerde belediye başkanlarının neredeyse Türkiye’nin tamamında açık, aleni ve devrimci bir duruşla desteklemiştir. Bugün HDP’ye ve Güneydoğu’da yapılan saldırının ana nedenlerinin altında bu yatmaktadır. Tabiki bizler bundan sonraki süreçte de, geçmişte yaptığımız birlikteliği, beraberliği bundan sonra da sürdüreceğiz. Kayyum atanan belediyelerde belediye başkanlarımızın arkasında durarak, kayyum atayanları buradan hep beraber kınıyoruz. Bizi birbirimize sokmaya çalışacaklar. Biz bu oyunlara düşmeyeceğiz arkadaşlar. HDP bizim kardeş partimizdir. Devrimci bir partidir. Her daim arkasında durmaya hazırız. Her daim yanlarında olmaya hazırız” dedi.

CHP’li yöneticiler tepki gösterdi



Açıklamanın ardından geniş bir kesimin tepkisini toplayan Yılmaz'a bir sert tepki de kendi partisinin il örgütünden geldi. Açıklamaya sert tepki gösteren CHP Gebze İlçe Teşkilatı Bilişim Sorumlusu Canan Türk, “Siyaset yaptığınız yer CHP ise ona göre hareket ediniz, yok başka ise o zaman bir zahmet siyaset yaptığınız kulvarları değiştiriniz” diye konuştu.