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MHP Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe teşkilatı başkanı görevden alındı

MHP Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçe teşkilatı başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın'ın talimatıyla Maltepe ilçe teşkilatının feshedildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın imzasıyla gönderilen yazıda parti tüzüğünün 52. ve 54 maddeleri ile Başkanlık Divanı tarafından tüzüğün 34. maddesine göre ilçe teşkilatının feshedildiği bildirildi.

Görevden alınan MHP Maltepe ilçe başkanı Mesut Kamburoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi;

“02.12.2016 tarihinden itibaren şerefle ve gururla sürdürdüğüm Maltepe İlçe Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin talimatı ve “Parti Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre İstanbul ili Maltepe İlçe Yönetim Kurulunun feshine karar verilmiştir” açıklaması ile alınmış bulunmaktayım.

Genel Başkanımızın Söylemiyle; Niyetimiz salih, özümüz sadık, sözümüz samimi, gözümüz pek, alnımız açıktı. Ülkü Aşkımız, Sadakatimiz yenilemeyecek tek gücümüzdür. Benden yana Tüm ülküdaşlarıma hakkım helaldir. Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin her daim emrindeyim. Sağlıcakla kalın..”

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