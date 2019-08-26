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Diyarbakır'da trafik kazası 2'si ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.  Kaza, Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl’den tatil için Diyarbakır’a seyir halinde olan 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan araçta bulunan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ise kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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