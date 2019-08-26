Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur 2020-2021 zam oranı

Memur zammı için gözler Hakem Kurulu'na çevrilmiş durumda, 2020-2021 memur zammının bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca Hakem kurulu çalışmaya başlamıştı. Hakem Kurulu, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak.

Hükümetin ilk teklifi neydi?

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Hükümetin son zam teklifi ne kadardı?

İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet, 18 Ağustos'ta ikinci bir teklifle geldi. Bu teklifte memur için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, teklifi geri çevirdi. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

Memur - Sen ne kadar zam istiyor?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in 2020-2021 memur zammı için talebi şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 200 lira,

-2020 yılı için yüzde 8+7,

-2021 yılı için yüzde 6+6 zam

-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı istiyor.

Kamu - Sen ne kadar zam istiyor?

2020- 2021 memur zammı için Türkiye Kamu-Sen'in talepleri biraz daha yüksek oldu. Kamu Sen'in isteği şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 600 lira,

-2020 yılı için yüzde 10+10,

-2021 yılı için yüzde 8+8 zam

-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

-Memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

KESK memur zammı talebi ne kadar?

Memurlar ile hükümet arasındaki pazarlık masasının diğer üyesi KESK'in talepleri de şu şekilde:

-2020 için toplam yüzde 38 artış,

-2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı.