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Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye Ordusu Türkiye ile yapılmış hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye Ordusu Türkiye ile yapılmış hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Suriye ordusunun İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun yerleşim yerine yönelik askeri operasyonları yoğunlaşırken, Han Şeyhun hattında ilerleyen Türk konvoyunun Esad güçleri tarafından hedef alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu ve 3 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Putin ile Erdoğan Salı günü görüşecekler

Kremlin'den yapılan bir başka açıklamada "Putin ile Erdoğan Salı günü İdlib'deki durumu görüşecekler. Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki durum konusunda endişelerini anlıyor, ancak Putin de militanların artan saldırıları konusunda endişeli" ifadeleri yer aldı.

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