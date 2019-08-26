Mühendis ailesini katletti! İstanbul'daki cinayette kan donduran detaylar

ÜMRANİYE’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H. annesini ve kardeşini vurarak öldürdü. Babasını'da ağır yaralayan Emre H. daha sonra balkonda atlayarak intihar etti. Kardeşi Doğukan Yunus H. ise olaydan kaçarak kurtuldu. Kan donduran olayın detayları da korkunçtu...

Olay Namık Kemal Mahallesi, Köşk Sokak'ta 23. 00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H. babası Süleyman Hüseyin H.'yi, Annesi İncilay H.'yi, kardeşi Haluk H.'yi tabanca ile vurdu. Diğer kardeşi ise Doğukan Yunus H. olaydan kaçarak kurtuldu. Katliamın olduğu yere çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. 112 sağlık ekipleri tabanca ile vurulan babası Süleyman Hüseyin H.'yi, hastaneye kaldırırken anne İncilay H.'yi, kardeşi Haluk H.'nin öldüğünü tespit etti. Hastaneye kaldırılan baba Süleyman Hüseyin H.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Köşk sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri katliam yapan ve daha sonra intihar eden Emre H.'nin üzerinde evde incelemelerde bulundu.

Olayı anlatan Yıldız Demirbaş,”Geldiğimde ceset buradaydı. Evde de 3 ceset var dediler. Erkek kardeşleri bizim yan komşumuzdu” dedi.

Ümraniye'de aile katliamının yaşandığı olayla ilgili daire içerisinde bulunan iki cansız beden incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aile katliamı ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Babanın ise hayatı tehlikesi devam ediyor.

Baba müteahhit çocukları ise mühendis

Aile katliamının yaşandığı Ümraniye'de oğlu tarafından vurularak ağır yaralanan Süleyman Hüseyin H.'nin müteahhit, kardeşi tarafından vurulan Haluk H. (31) ile katliamı gerçekleştirerek intihar eden Emre H.'nin (26) inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

Silah tutukluk yapınca hayatta kaldı

Annesi İncilay H.'yi (55) öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus H.'nin peşine düşen Emre H. elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus H. bu sayede evden kaçarak vurulmaktan kurtuldu.