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Davutoğlu'nun 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözleri! CHP ve HDP düğmeye bastı

Demirören Haber Ajansı
Davutoğlu'nun 'Terörle mücadele defterleri açılırsa' sözleri! CHP ve HDP düğmeye bastı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 sürecini işaret ederek gündeme oturan "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" açıklamasını TBMM gündemine taşıyan CHP ve HDP araştırma önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Sakarya'daki, sözlerinin araştırılmasını istedi. Konu hakkında Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Ağbaba, Davutoğlu'nun görevde bulunduğu süre zarfında yaşanan olayların araştırılmasını talep etti.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Davutoğlu’nun aynı yöndeki sözlerinin araştırılması için Meclis’te bir komisyon kurulmasını talep etti.

Her iki partinin önergeleri, 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile birlikte işleme alınacak.

Davutoğlu'nun sözleri gündeme oturdu

AK Parti'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecinde başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'daki konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride birgün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.

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