Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek Zanna kimdir ne iş yapıyor?

Surivivor Türkiye yeni sezonu ile bomba gibi başladı. Bu sene jüri koltuğuna yeni oturan isimlerden biri İtalya Şef Danilo Zanna oldu. Peki sempatik tavırları ile dikkat çeken Danilo Zanna kimdir, Türk karısı Tuğçe Demirbilek kimdir ne iş yapar? İşte Şef Danilo Zanna hakkında merak edilenler...

MasterChef Türkiye’nin 2019 sezonundaki jürilerinden biri de Danilo Zanna oldu. Sempatik tavırları, esprileri ve aksanıyla dikkat çeken Danilo Zanna’nın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir, nereli?

İtalyan Şef Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı. "Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.