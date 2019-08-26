Özgür Mumcu çok ayıp etti! Didem Aslan ve Muharrem Sarıkaya iddiası

MARDİN'de fıratsilver isimli kuyumcudan alışveriş yaparken objektife takılan Didem Aslan ve Muharrem Sarıkaya'nın fotoğrafını twitterdan paylaşan Özgür Mumcu, yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Mumcu'nun yaptığı paylaşımda Habertürk'ün iki önemli ismi Didem Arslan ve Muharrem Sarıkaya'nın Mardin'de kuyumcudan alışveriş yaparken çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Özgür Mumcu, bu fotoğraf üzerinden niyet okumaya kalktı ve Sarıkaya ile Aslan için tepki çeken şu twiti attı:

Sosyal medyada haberin hızı bilginin devresini yakmış; fikir sahibi olmuşsunuz. Bak fotoğrafa, salla bir tane gazeteciliği. Uğur ağabey bu hallere düşmüş gazeteciye ne derdi anımsar mısınız? Müşteri olarak girdiğiniz bir dükkanda dilerim aynısını bir başkası size yapmaz... — MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) August 26, 2019

Muharrem Sarıkaya gibi Didem Arslan Yılmaz'dan Özgür Mumcu'ya sert tepki gösterdi ve şunları yazdı:

-Tweetinizle Habertürk emekçilerini “yolsuzluk iddiasının parçası gibi ” göstermeye çalışmışsınız. “Sizin araştırmacı gazeteciliğiniz” basın emekçilerini mi buldu! 25 yıldır medyadayım şahsi aracım bile yok, hiçbirimizi aramadan zan altında bırakmışsınz, çok ayıp!!!

Bu tepkiler üzerine geri vites yapan Özgür Mumcu, 'yanlış anlaşıldığını' iddia edip şu twitleri attı:

