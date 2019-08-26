HABER /  SPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi

Demirören Haber Ajansı
İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan 35 yaşındaki Togo'lu yıldız Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuştu. Kayseri ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'u Kayseri'ye getirdi.

Adebayor'un Adebayor’un sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstikbal Mobilya Kayserispor ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.  Adebayor, geride kalan sezonda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı toplam 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

Emmanuel Adebayor kimdir?

Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 tarihinde Togo'da dünyaya geldi. 

1994-99 yılları arasında Sporting Club de Lomé altyapısında forma giyerek kariyerine başlayan Adebayor, ilk profesyonel sözleşmesini 2001 senesinde Metz ile imzaladı. 

2001-03 yılları arasında Metz formasını giyen Adebayor, 44 maça çıktı ve 15 kez rakip ağları havalandırdı. 

2003-06 arasında 78 maça çıktığı Monaco'ya 18 golle katkıda bulundu. 

2006 senesinde Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2009 senesinde kadar forma giydiği bu takımda 104 maçta 46 gol buldu. 

2009 senesinde Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, 34 maçta 15 gol attı ve 2011 senesine Real Madrid'e kiralık olarak verildi. Bir sezon Real Madrid'e oynadıktan sonra (14 maç, 5 gol) 2012'de Tottenham'a kiralandı. (33 maç, 17 gol)

Bir sezon sonra Tottenham ile sözleşme imzalayarak kulübün futbolcusu oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da 59 maça çıkan Adebayor 18 gol buldu. 

2015-17 arasında Crystal Palace'de 12 maçta 1 gol attı.

2017 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu. 

2000 senesinden bu yana Togo Milli Takımı'nda forma giymektedir. 

İlgili Haberler
Galatasaray'ın yıldızına Al Nasr kancası! Bütçeyi toparlamak için gidebilir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rıdvan Dilmen Galatasaray futbolcularını topa tuttu: Gidip basket oynasınlar
Foto Galeri Rıdvan Dilmen Galatasaray futbolcularını topa tuttu: Gidip basket oynasınlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 25 bin kişiye iş sağlayacak
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü
Neler oluyor? Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü
İBB'den 28 şirkete yeni atamalar! Ne kadar maaş alacakları netleşti
İBB'den 28 şirkete yeni atamalar! Ne kadar maaş alacakları netleşti
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
TSK'da 5 general istifa etti aralarında İdlib'den sorumlu tümen komutanı da var
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor'un genç yıldızı Muhammed Şengezer'e dev talip! Tam 16 milyon TL deniyor
Bursaspor'un genç yıldızı Muhammed Şengezer'e dev talip! Tam 16 milyon TL deniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni Doğu Akdeniz mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni Doğu Akdeniz mesajı
Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti şöför gözaltına alındı
Kocaeli'de kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti şöför gözaltına alındı
Sudan'da korkunç sel felaketi: 62 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da korkunç sel felaketi: 62 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de 50 lira yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı yaşamını yitirdi
Denizli'de 50 lira yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Emirhan Acarlı yaşamını yitirdi
Annemi dinlemedim Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan itirafları
Annemi dinlemedim Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan itirafları
Yorumlar