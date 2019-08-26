İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri’ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan 35 yaşındaki Togo'lu yıldız Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuştu. Kayseri ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'u Kayseri'ye getirdi.

Adebayor'un Adebayor’un sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstikbal Mobilya Kayserispor ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Adebayor, geride kalan sezonda turuncu-lacivertli forma ile çıktığı toplam 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Emmanuel Adebayor kimdir?

Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 tarihinde Togo'da dünyaya geldi.

1994-99 yılları arasında Sporting Club de Lomé altyapısında forma giyerek kariyerine başlayan Adebayor, ilk profesyonel sözleşmesini 2001 senesinde Metz ile imzaladı.

2001-03 yılları arasında Metz formasını giyen Adebayor, 44 maça çıktı ve 15 kez rakip ağları havalandırdı.

2003-06 arasında 78 maça çıktığı Monaco'ya 18 golle katkıda bulundu.

2006 senesinde Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2009 senesinde kadar forma giydiği bu takımda 104 maçta 46 gol buldu.

2009 senesinde Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, 34 maçta 15 gol attı ve 2011 senesine Real Madrid'e kiralık olarak verildi. Bir sezon Real Madrid'e oynadıktan sonra (14 maç, 5 gol) 2012'de Tottenham'a kiralandı. (33 maç, 17 gol)

Bir sezon sonra Tottenham ile sözleşme imzalayarak kulübün futbolcusu oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da 59 maça çıkan Adebayor 18 gol buldu.

2015-17 arasında Crystal Palace'de 12 maçta 1 gol attı.

2017 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu.

2000 senesinden bu yana Togo Milli Takımı'nda forma giymektedir.