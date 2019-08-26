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Cengiz Ünder açılışı yaptı ama Roma beraberliğe razı geldi

Cengiz Ünder açılışı yaptı ama Roma beraberliğe razı geldi

İTALYA Serie A'nın ilk haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile Genoa 3-3 berabere kaldı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Roma, İtalya Serie A'nın ilk haftasında Genoa'yı ağırladı.

Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

Roma'nın golleri 6. dakikada Cengiz Ünder, 30. dakikada Edin Dzeko ve 49. dakikada Aleksandar Kolarov'dan geldi.

Genoa'nın gollerini ise 16. dakikada Andrea Pinamonti, 43. dakikada Domenico Criscito ve 70. dakikada Christian Kouame kaydetti.

cengiz ünder

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, takımının ilk golüne imzasını attı.

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