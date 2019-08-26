Dolar neden fırladı uzmanlar ne diyor dolar alacaklar dikkat

Uluslararası piyasalarda Dolar/TL kuru, haftanın ilk saatlerine sert bir yükselişle girdi. Dolar kuru, 5 dakika içinde yüzde 10.34'lük bir artışla 6.40 seviyelerine çıktıktan 5 dakika sonra yeniden 5,80 bandına geriledi. Peki Dolar'daki bu hareketliliğin sebebi ne? Uzmanlar yeni dalgalanmalara hazır olun uyarısı yaptı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik Dolar/Yuan savaşına dönüştü. Dünyanın iki süper gücü arasında yaşanan savaş dün gece doları fırlattı. Dolar/TL, Asya piyasalarında gece 6.40 seviyesine yaklaşıp 5.80'e gevşedi. TL'nin sığ piyasadaki kayıpları yüzde 15'i buldu. ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmelerini ve alternatif aramalarını istedi. Asya piyasalarında sert satışlar yaşanırken endeksler düştü ve döviz piyasalarında da dalgalanmalar yaşadı.

Yuan'da rekor düşüş Yen yükseldi

Yuan dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 7.19 üzerine çıktı ve 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yuanda yaşanan hareket güvenli liman arayışıyla Japon yeni (JPY) cephesini de tetikledi. Yen yükselirken, hisse senedi ve tahviller düştü.

Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü

Asya'da sığ piyasada Japon yatırımcının TL'deki stop - loss emirlerinin çalışmasıyla TL'deki uzun pozisyonları kapandı ve TL'deki kayıp derinleşti. Dolar/TL de paralel olarak, yuan ve yen kaynaklı hareketle gece 1 ila 1.30 arasında sert yükseldi ve 5.77 seviyesinden 6.3953'e kadar gelerek 2018 ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru ardından 5.80 seviyesine geriledi.

Stop loss ne demek?

Stop loss, bir satış işleminde anlık fiyatın üstünde belirlenen fiyat seviyesine ulaşıldığında pozisyonun otomatik kapanmasını sağlayan emirdir. Yani stop loss, yatırımcıyı daha fazla zarar etmekten kurtaran bir emir türüdür.

Uzmanlar ne diyor?

Piyasalardaki hareketlilikle ilgili uzman isimler ise sosyal medyada durum değerlendirmesi yaptı. Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks Türk Lirasının değer kaybedeceği uyarısında bulunduğunu Türkiye'nin lirayı dengelemekle büyümeyi dengelemek arasında zor bir denge kurduğunu söyledi.

UZMANLARDAN UYARI! DAHA ÇOK DALGALANACAK Ekonomi uzmanı Uğur Gürses ''Trump-Yuan döngüsü devam ettikçe kur çok dalgalanacak. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor'' uyarısında bulundu.

Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdüründen Türkiye'ye uyarı

Brooks Türkiye’ye bir uyarı daha yaparak sabit Lira'nın daha az kredi gerektirdiğini bunun da ekonomik durgunluğa dönüş anlamına geldiğini belirtti. İstikrarlı bir büyüme için daha fazla kredi gerektiğini söyleyen Brooks bunun 2018'in ortalarında ve 2019'un ilk çeyreğinde olduğu gibi zayıflattığını bunun çok zor olduğunu dile getirdi.

Yeni dalgalanmalara hazırlıklı olun!

Ekonomist Uğur Gürses de Dolar’ın neden fırladığını dair açıklamasında Trump'ın yeni ticaret savaşı hamlesi nedeniyle kimi panik yatırımcıların TL'ye karşı dolar aldığını ve bunun kuru yukarı ittiğini söyledi. Gürses kurda yeni dalgalanmalara hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek şu mesajları attı:

5. İsteyene, tüm bunları bilmeyenler için "Malazgirt'in yıldönümünde paramızın değerini çökertmek istediler" argümanı da rafta; kullanılmaya hazır duruyor. — uğur gürses (@ugurses) August 25, 2019

3. Kur 6 seviyesini de aşıp 6.3370'e kadar vurdu.

sonra da bu köpük söndü.

Ama Trump-Yuan döngüsü devam ettikçe kur çok dalgalanacak. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. — uğur gürses (@ugurses) August 25, 2019

2. Kimi panik yatırımcılar TL'ye karşı dolar alınca, kuru yukarı ittiler. Sığ piyasada kur, daha önce zararı sınırlamak için "stop loss" siparişi bırakılan seviyelere deyince kur daha da sıçradı. Daha yukarı seviyelerdeki "stop-loss" noktaları mayın gibi patlamaya başladı ve — uğur gürses (@ugurses) August 25, 2019



İşte diğer ekonomistlerin yorumları şöyle:

Gece yaşadığımız 5.80 üzerine çıkan usdtry hareketi, Çin Yuanındaki hızlı değer kaybı kaynaklı. Haftaya yine global tarafta “riskten kaçış” ile başlıyoruz. — Gizem Öztok Altınsaç (@GizemAltinsac) August 26, 2019

TL yi shortlama ( TL’ye karşı USD alma ) maliyeti düşünce, global endişelerinden en çok TL etkileniyor.



Faiz düşerse, TL kırılgan,

Faiz artarsa büyüme kırılgan.



Fasit daireden çıkmak için yapısal önlemler şart. Yapısal önlemleri hayata geçiremiyorsak TL faiz yüksek kalmalı. — Taner Ozarslan (@tanerozarslan) August 26, 2019

Trump’ın Çin salvosu,

Çin’den sermaye çıkışına ve yuanın sert değer kaybına yol açtı. Fırtınadan TL de nasibini aldı.

En kırılganlardan biri olarak TL nin değer kaybı hızlandı.

Yeni sarsılmalara karşı MerkezB eli zayıf.

Sarsıntılar sürer.

Ülkeyi bu kadar zayıflatanlar utansın — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) August 26, 2019