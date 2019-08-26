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Gece 6,38'e fırlayan dolar/TL'de sert düşüş

Gece 6,38'e fırlayan dolar/TL'de sert düşüş

Gece saat 01.30 sularında yükselişe geçerek 6,38'i bulan dolar/TL, tekrar düşüş trendine girerek sabah saatlerinde 5,80 bandına oturdu.

Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra TL, ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aşmıştı.

Dolarda son durum

TL üzerinde baskı

Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşlarının gelişen tüm ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu, oluşan panik havası nedeniyle yatırımcıların TL'ye karşı dolar aldığını ve bunun da TL üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Ticaret savaşlarının etkileri

Trump'ın tüm Amerikan şirketlerine Çin'den çıkma çağrısı yapması iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının etkilerini tüm dünyada gösterebileceği endişelerine yol açmıştı. G7 zirvesinden bu yönde henüz sorum bir gelişmenin olmaması piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı. Pazartesi sabahı Asya piyasalarının açılması sonrası Dolar/Yuan kuru da 7,18'e kadar yükseldi.

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