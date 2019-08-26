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Ekrem İmamoğlu devretmesi için Esenler Otogarı yönetimine 3 gün süre verdi

Ekrem İmamoğlu devretmesi için Esenler Otogarı yönetimine 3 gün süre verdi

İBB, sözleşmesi sona ermesine rağmen Esenler Otagarı'nın işletmesini devretmeyen Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye ihtarname gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözleşmesinin bitmesine rağmen Bayrampaşa'daki EsenlerOtogarı'nın işletmesini devretmeyen Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile AvrasyaTerminal İşletmeleri A.Ş.'ye ihtarname gönderdi. Otogarın üç gün içinde boşaltılması gerekiyor.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı, İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda yargı sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Ağustos günü resmen İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmişti. Otogarı işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş'nin 25 yıllık işletme sözleşmesinin 5 Mayıs 2019 günü dolmasının ardından güvenlik ve hijyen sorunları yaşanan otogarın nasıl ve kim tarafından işletileceği akıbetinin ne olacağı tartışma konusuydu.

İhtarname çekildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşınacağını ve teknoloji merkezine dönüştürüleceğini açıkladığı Bayrampaşa Otogarı için 23 Ağustos günü yeni bir adım daha atıldı. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye belediye başkanı adına İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş imzalı ihtarname çekildi.

3 gün süre verildi

23 Ağustos tarihli ihtarnamede Bayrampaşa'da yaklaşık 230 dönümlük arazi üzerinde otogar kompleksinin işletilmesine dair İBB ile ilgili dernek ve şirket arasında düzenlenen 29 Aralık 1987 onay tarihli işletmecilik sözleşmesinin süresinin 5 Mayıs 2019 tarihinde sona erdiği kaydedildi.

İhtarnamede "Bu itibarla sözleşmenin 05.05.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmeciliğinden doğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceğiniz ve doğacak her türlü zarardan tarafınızın sorumlu olacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim" denildi.

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