Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem

Ankara'da akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Ankara saat 21.42 sularında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin merkez üssü Yenimahalle olarak açıklandı.

ANKARA akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Saat 21.42 sularında meydana gelen depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 21.42'de meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü ise Yenimahalle olarak açıklandı.

Ankara'da geçtiğimiz hafta Mamak merkezli deprem meydana gelmişti.

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