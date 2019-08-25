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Konya'da maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da maganda kurşunu: 1 ölü 1 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde düğününde havaya açılan ateş bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden oldu.

KONYA'nın Çumra ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Taşağıl Mahallesi'nde düğünde havaya ateş etmek isteyen A.A'nın tabancası tutukluk yaptı.

A.A'nın uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu Osman A. başından, Orhan Ö. kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Orhan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A.A. suç aleti silahla gözaltına alındı.

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