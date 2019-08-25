Pençe-3'ten gelen üç şehit haberi yürekleri dağladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.' denildi.

TSK'nın Pençe-3 adını verdiği operasyondan öğlen saatlerinde acı bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 3 şehidimizin olduğu açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleere yer verildi;

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

TERÖRLE MÜCADELE GELİŞMELERİ

Dünkü etkili hava operasyonlarda 24 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi. Harekatlar neticesinde 24 terörist öldürüldü.

Yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jiEDGJwcKO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2019

Sosyal medyada terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ta, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.