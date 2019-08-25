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G-7 görüşmelerinden Macron'a 'İran' görevi çıktı

G-7 görüşmelerinden Macron'a 'İran' görevi çıktı

G7 zirvesinde bir araya gelen liderlerin en önemli gündem başlığı İran meselesiydi. G7 liderleri, zirvede alınan kararları İranlı yetkililere aktarmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görevlendirdi.

Fransa ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesine Donald Trump ve Emmanuel Macron'un görüşmeleri damgasını vurdu. İki liderin masasındaki en önemli konu ise İran meselesiydi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre G7 liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görüşülen ve kararlaştırılan konuları İran'a iletmekle görevlendirdi. Bu karara göre Macron, Körfez'deki gerilimin düşürülmesinde ve Tahran ile iletişimde aracı rol oynayacak.

LCI televizyonuna konuşan Macron, "Ortaklaşa söylemek istediklerimize karar verdik. Sonunda herkesi zayıflatan ayrılıklar sona eriyor. Herkes çatışmadan kaçınmak istiyor. Donald Trump da bu konuda son derece açıktı" dedi.

Macron, Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelmişti.

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