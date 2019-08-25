Fenerbahçe resmen açıkladı Adil Rami İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, günlerdir peşinde koştuğu Adil Rami için resmi açıklamayı yaptı. Sarı Lacivertli kulüp, Olimpik Marsilya ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı Adil Rami'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Daha önce Milan, Valencia ve Lille gibi farklı takımlarda boy gösteren, son olarak da Marsilya'da top koşturan Adil Rami bombası patladı.

Fenerbahçe, Olimpik Marsilya'yla sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki savunmacı Adil Rami'nin bugün transfer görüşmelerine başlamak üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Resmi açıklama

Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Özel hayatıyla daha çok gündemde

Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami'yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yapmıştı.