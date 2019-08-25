Fenerbahçe duyurdu Diego Reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile yollarını ayırdığını internet sitesinden resmen duyurdu.

Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçta son dakika golüyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı lacivertli kulüp, Diego Reyes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır.

Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."