HABER /  MİLLİ PİYANGO

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na sert yanıt! İbretlik bir savrulma yaşıyor

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na sert yanıt! İbretlik bir savrulma yaşıyor

Davutoğlu’nun "MHP bizi terörle mücadelede yalnız bıraktı” sözlerine MHP'den sert yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Davutoğlu’nun ibretlik bir savrulma yaşadığını söyledi.

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” sözleri tartışma konusu oldu. Siyasi partilerden, çeşitli sivil toplum örgütlerine Davutoğlu’na “bildiklerini açıkla” çağrısı geldi.

Davutoğlu'nun hedefinde MHP var

Davutoğlu’ndan henüz bir açıklama gelmedi ama Davutoğlu’na yakın kaynaklara göre bu sözlerin hedefinde 7 Haziran sürecinde hükümet teklifini geri çeviren MHP vardı. Davutoğlu’nun konuşmasında kayyım atamalarıyla ilgili “görevden almalar hukuk çerçevesinde olmalı” şeklindeki tweetine “teröriste destek veriyorsunuz” yorumu yapanlara yanıt verdiğini söyleyen kaynaklar konuşmadaki MHP vurgusuna dikkat çekti. Davutoğlu konuşmasında, “Biz terörle mücadeleyi başlattıktan sonra, mücadelemiz sürerken, 17 Ağustos’ta Bahçeli götürdüğümüz 4 hükümet teklifine de ‘hayır’ dedi. Ve bizi terörle mücadelede tek başımıza bıraktılar” demişti.

MHP'den yanıt geldi

Davutoğlu’nun tartışma yaratan sözlerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a sorduk. 7 Haziran sürecindeki görüşmelerle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda birçok açıklama yaptığını hatırlatan Yıldız, “MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir” dedi. MHP’nin dış politika ve terörle mücadele konusunda ülke menfaati neyi gerektiriyorsa ciddi olarak bu mücadeleyi verenlerin yanında olduğunu belirten Yıldız “Terör konusunda bizim tavizimiz yok” açıklamasını yaptı.

Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde

Yıldız, yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan Davutoğlu’nun çalışmalarını ve sözlerini şöyle değerlendirdi:
“Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP’nin terörle mücadeleye destek vermediği’ imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da, ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey’e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, Başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha ciddi, daha makul, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu’nda bunların hiçbirini göremiyoruz.”

Kral ve kraliçenin adamları

Feti Yıldız ayrı bir parti hazırlığı içinde olduğu konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan için ise, “Kral ve Kraliçe’nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok. Millet bunların beslendikleri kaynakları görüyor. Hepsi deşifre olmuş, gidebilecekleri yer yok” ifadesini kullandı.

Gidecekleri yer CHP olur

Yıldız’a göre Davutoğlu’nun da Gül ve Babacan ekibinin de sonunda gidip kapısını çalacakları yer CHP olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, bir sonraki seçimde Gül Cumhurbaşkanı adayı olursa bunun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

İlgili Haberler
Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun tartışma başlatan sözlerinin hedefi onlarmış! HDP de var Davutoğlu defterler açılırsa demişti! HDP 'araştırılsın' çağrısı yaptı Ahmet Davutoğlu'dan çarpıcı uyarı: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'den bireysel silahlanma artıyor en çok silah alan bölgeler
Foto Galeri Türkiye'den bireysel silahlanma artıyor en çok silah alan bölgeler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Luiz Gustavo ile anlaştı işte ödenecek ücret
Fenerbahçe Luiz Gustavo ile anlaştı işte ödenecek ücret
Beşiktaş'tan transfer atağı Mario Lemina ile görüşmelere başlandı
Beşiktaş'tan transfer atağı Mario Lemina ile görüşmelere başlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma
Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı
Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı
Rıdvan Dilmen'den olay Vedat Muriç yorumu: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor
Rıdvan Dilmen'den olay Vedat Muriç yorumu: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor
Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun tartışma başlatan sözlerinin hedefi onlarmış! HDP de var
Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun tartışma başlatan sözlerinin hedefi onlarmış! HDP de var
ÖNCEKİ HABERLER
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Antalyalı vatandaşın ismi yüzünden başına neler geldi neler... Hapis yattı olmayan borcunu ödedi
Antalyalı vatandaşın ismi yüzünden başına neler geldi neler... Hapis yattı olmayan borcunu ödedi
Uzayda ilk suç işlendi NASA kadın astronota soruşturma başlattı
Uzayda ilk suç işlendi NASA kadın astronota soruşturma başlattı
Rasim Ozan Kütahyalı aslen nereli kaç yaşında eşi Nagehan Alçı kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı aslen nereli kaç yaşında eşi Nagehan Alçı kimdir?
Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor
Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor
Muharrem ayı ne zaman 2019 faziletleri ve ibadetleri neler?
Muharrem ayı ne zaman 2019 faziletleri ve ibadetleri neler?
Yorumlar 2 yorum